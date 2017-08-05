В "Опоблоці" відреагували на загибель Ірини Бережної

Партія "Опозиційний блоку" висловила співчуття рідним екс-нардепа від "Партії регіонів" Ірини Бережної, яка загинула в аварії.

5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією.

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"Словами не можна передати весь біль і печаль цієї страшної втрати. Ірини більше немає. Незбагненна трагічна смерть. За сухими словами "політик" і "громадський діяч" стояла яскрава, небайдужа до проблем людей, дуже по-чесному щиро любляча Україну жінка, яка переживала за її долю. Блискучий юрист – всі свої сили і знання вона направляла на благо людей і суспільства. Для багатьох вона була прикладом і опорою в складних життєвих ситуаціях", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті партії.

Зазначимо, Ірина Бережна була серед депутатів, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.

Довідка: Ірина Бережна була депутатом двох скликань Верховної Ради шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.