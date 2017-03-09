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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В ОРДЛО критична ситуація з підприємствами, які "націоналізували" бойовики – РосЗМІ

11:27, сьогодні 1506 Читать новость на русском
Ватажки терористів Захарченко і Плотницький
Ватажки терористів Захарченко і Плотницький / Фото з відкритих джерел

Через тиждень після того, як терористи оголосили так звану «націоналізацію» підприємств на території окупації, ситуація на цих заводах виявилася близька до критичної.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Як пише видання, нині багато з цих виробництв вже закриваються.

Більш-менш сприятлива ситуація лише на Харцизькому трубному заводі, що належить Рінату Ахметову. Там працівники отримали зарплати.

Що стосується інших підприємств, то останню зарплату працівники отримали ще початку лютого. Нині виробництво заморожено.

Так, на Донецькому металургійному заводі роботу зупинили ще 27 лютого, напередодні введення так званої "націоналізації".

При цьому жителі Донецька повідомляють, що після того, як над п’ятизірковим готелем, який належить Ахметову, підняли прапор так званої "ДНР", з приміщення почали виносити кавомашини і барне обладнання. Також майже одразу зник зв'язок з готелем.

Нагадаємо, 1 березня бойовики встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі. Раніше терористи вимагали припинити блокаду торгівлі з окупованими територіями, яку влаштували ветерани АТО

Теги: Війна на Донбасі Україна Рінат Ахметов
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