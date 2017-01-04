Криваве вбивство на Одещині у новорічну ніч. Підозрюваного вже затримали

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який у новорічну ніч у селищі Прилиманське Овідіопольського району холоднокровно вбив чоловіка та жінку.

Про це розповіли у прес-службі Нацполіції Одещини.

Як сказано у повідомленні, всю ніч у селищі поліція проводила роботу. За кілька годин встановили особу вбивці. Ним виявився 42-річний громадянин сусідньої держави.

Наразі підозрюваного вже затримали. Під час допиту він зізнався, що вбив цю пару через ревнощі.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня в Овідіопольському районі поліція знайшла два тіла із ознаками насильницької смерті. Загиблими були чоловік та жінка. Їх зарубали сокирою.