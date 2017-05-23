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В пам'яті закарбувалося, як забирав тіло першого загиблого, – ще одна історія з зони АТО

23:22, 22 травня 500 Читать новость на русском

Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Бойовики впродовж дня 30 разів відкривали вогонь.

Він тримає в руках найцінніший подарунок від дружини: затертий у боях невеличкий буклет. Сергій Калина – учасник зимових боїв під Авдіївкою. Згадує, як після тих страшних подій його викликали у Київ отримати нагороду від президента.

Хлопця зустрічала дружина із шестимісячним сином Марком. Вона влаштувала для чоловіка і батька справжній сюрприз. Малого офіцер бачив лише 3 рази. Але відстань та розлука не заважають пишатися сином. Ті миті, коли рідне немовля можна потримати в руках, цінує найбільше.

Нещодавно дружина із сином усього на кілька годин приїхали до нього під Авдіївку. Матір і батько Сергія також військові. З татом молодому офіцерові навіть довелося служити в одному секторі. Мама ж увесь час сама рветься в зону бойових дій, та чоловіки її не пускають. Тому поки за життя сина хвилюється в тилу. Сергій пишається своєю професією. А війна лише підтвердила правильність його вибору. Він відповідає за бронетехніку, тому під час контратаки, коли українські військові відбили понад кілометр рідної землі, Сергій зі своїми підлеглими забезпечували передову всім необхідним.

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Для евакуації та забезпечення вибрали одну бронемашину. Проїжджати треба було через оці залізничні рейки. Саме тут розташована позиція бойовиків "Алмаз", яку після загибелі капітана Кизила хлопці перейменували за його позивним в "Орел". Хлопцям доводилося робити по три-чотири ходки за добу. Ворог нещадно накривав українські позиції з усієї наявної в них зброї.

Тільки заходили свіжі сили, як знову треба було їхати на евакуацію. У ті дні роботи було стільки, що Сергій ні про що не встигав думати. В паняті, розповів, закарбувалося, як забирав тіло першого загиблого. Військовий зізнається, що у миті, коли, не знаєш – виживеш, чи ні, – в голові лише прості, по-справжньому дитячі бажання.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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