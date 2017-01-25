В ПАРЄ російську агресію на Сході пропонують називати "громадянською війною"

Проросійські депутати в ПАРЄ запропонували замінити згадки про російську агресію на "громадянську війну".

За словами віце-президента ПАРЄ Георгія Логвинського, звіт моніторингової місії щодо стану демократичних інституцій в Україні, який розглянуть сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи, є збалансованим і підтримує Україну.

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Про це він заявив в ефірі "Еспресо.TV". Проте, група проросійських депутатів з різних країн все-таки внесли свої правки.

Доповідь дуже збалансована. Тому що ми очікували, що доповідь будуть використовувати російські так звані агенти, з метою тиску на територію України. Ми бачимо, що в цій доповіді існують пропозиції щодо поправки, наприклад, змінити такі слова як "російська агресія" на "внутрішній конфлікт". Звичайно, ми розуміємо, хто замовник цих пропозицій. Але ми зараз будемо давати гідну відповідь таким проявам,

– заявив Логвинський.

До слова, тепер ПАРЄ може почати тиск на Україну для проведення виборів на Донбасі.



