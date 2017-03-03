В питанні окупації Донбасу та підтримки тероризму Росією є юридична колізія, – Найєм

Україна, звернувшись у кримінальний міжнародний суд ООН зі звинуваченням Росії у причетності до тероризму на території України, може потрапити у правову колізію у питанні окупації Донбасу.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив народний депутат Мустафа найєм.

Ми звернулися в кримінальний міжнародний суд ООН по факту тероризму. Це є одна з двох конвенцій, по якій Росія признала юрисдикцію міжнародного суду. МЗС України звернувся в суд, вказавши, що Росія фінансує тероризм. І вказали чотири факти тероризму, які відбувалися після 7 квітня 2014 року. Однак, якщо ми визнаємо цих людей терористами, то нам буде важко довести факт окупації. Це юридична колізія. Бо одна справа, коли Росія входить своїми військами на нашу територію, створює органи влади і фінансує їх, то вона окупувала територію. Інша справа – коли вона знаходиться за нашою територією і підтримують терористів, які обстрілюють наші території,

– зазначив Мустафа Найєм.

Щодо доказів, які готова представити Україна у суді по справі про тероризм, одними з них є снаряди, які Росія постачає бойовиків. Адже можна довести, що на момент, коли українська влада була змушена покинути окуповані території, цього озброєння там не було, і воно було доставлено з боку Росії.

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