В поліції показали місцезнаходження ветерана, якого розшукують у штабі блокади

Ветеран АТО Павло Герасименко, який зник 13 березня після штурму редуту на Кривому Торці, зараз перебуває у готелі у місті Костянтинівка.

Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він, також, оприлюднив відео з готелю де зараз перебуває Герасименко.

Ветеран відпочине у цьому готелі, а потім відправиться в Київ.

Нагадаємо, у штабі блокади раніше заявили, що 13 березня, після силового штурму редуту на Кривому Торці, зник один з учасників блокади – 25-річний Павло Герасименко. У штабі наголосили, що хлопець ходить у протезі і кожних кілька годин він має приймати ліки.