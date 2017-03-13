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В поліції розповіли свою версію "контрдиверсійних заходів" проти учасників блокади

22:07, сьогодні 2432 Читать новость на русском
У поліції розповіли свою версію подій у Кривому Торці
У поліції розповіли свою версію подій у Кривому Торці / Кадр з відео

У поліції та управлінні СБУ Донеччини розповіли свою версію, як відбувався штурм редуту учасників блокади торгівлі з окупантами, що стався вдень 13 березня у Кривому Торці.

Як пояснюють силовики, за їхньою інформацією, впродовж останніх кількох днів значно зросла загроза проведення терактів.

Відео розмістив у своєму Facebook головний поліцейський Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"В тому числі, фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, ДРГ противника. Керівництвом АТЦ при СБ України було прийнято рішення про проведення контрдиверсійних заходів", – йдеться у повідомленні управління СБУ в Донецькій області.

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Учасників блокади в СБУ називають "групою осіб зі зброєю та іншими засобами ураження". Правоохоронці кажуть, що на пропозицію здати вказану зброю отримали відмову.

В подальшому, правоохоронцями було затримано 43 особи у яких вилучили 8 одиниць вогнепальної зброї, 2 предмети схожих на гранати, значну кількість пляшок із запалювальною сумішшю,
– повідомили в СБУ.

Раніше нардеп Семен Семенченко повідомив деталі штурму 16-го редуту блокувальників у Кривому Торці. Він запевнив, що вся зброя, яка була в активістів була зареєстрована.

Водночас у штабі блокади опублікували власне відео, як відбувався штурм редуту.

У понеділок, 13 березня, стало відомо, що на редуті у Кривому Торці стався штурм. У СБУ заявили, що в рамках контрдиверсійних дій затримали 43 людей зі зброєю. Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм.

Теги: Війна на Донбасі Блокада Україна Політика СБУ Зброя АТО
Джерело: 24 Канал
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