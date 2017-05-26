В Польщі розповіли, що НАТО подовжить термін перебування своїх батальйонів в Східній Європі

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Раніше планувалося, що присутність сил НАТО триватиме до 2018 року.
Але тепер стало відомо, що батальйони НАТО залишаться у Польщі та країнах Балтії як мінімум до 2022 року. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після завершення саміту НАТО в Брюсселі, пише "Польське радіо".
За словами Дуди, це цілком вмотивований хід, адже всі вже помітили зміну вектору світових та локальних дискурсів, тож ставлення до безпеки, відповідно, також змінилося.
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Всі розуміють, що подібна активність Північноатлантичного альянсу необхідна. Ситуація навколо безпеки змінюється. Дивіденди миру і спокою, якими були 1990-ті і початок 2000-х років, вичерпалися. Сьогодні ми потребуємо нового погляду на світ, і всі це розуміють,
– підкреслив Дуда.
Нагадаємо, що через неспокійну ситуацію на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донбасу НАТО планує посилити свою присутність на сході країн Балтії та Польщі.