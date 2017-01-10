В польському МЗС кажуть про "руку Кремля" у знищенні пам’ятника на Львівщині

За пошкодженням пам’ятника загиблим полякам, що у Гуті Пеняцькій на Львівщині, стоїть Москва. Про це заявив радник глави МЗС Польщі, професор Пшемислав Журавський вел Граєвський.

Інформує "Укрінформ".

"Свій інтерес і проблеми з виконанням провокації однозначно вказують на те, що джерелом цього всього є Москва. Підтвердженням цього є також факт, що першими про цю подію поінформували російські ЗМІ", – сказав Журавський вел Граєвський.

Він зауважив, що відео зі знищеним пам’ятником підписане українською мовою з русизмами ("знищен польський пам'ятник"). Він також нагадав, що упродовж 2015-2016 років на знищених українських пам’ятниках у Польщі вандали так само залишали польські написи з помилками. Це, може свідчити про те, що в обох випадках вандали погано знали польську та українську мови.

Нагадаємо, на Львівщині невідомі пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у селі Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині. Згодом посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Польща збирається надіслати ноту протесту Міністерству закордонних справ України.