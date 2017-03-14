В Порошенка дали наказ критикувати Садового та вихваляти президента

Адміністрація Президента розіслала темники депутатам від "Блоку Петра Порошенка" щодо законопроекту Петра Порошенка про подвійне громадянство, роботи російських банків в Україні та блокади Донбасу.

Про це повідомляє "Українська правда", яка має в розпорядженні відповідні документи.

Відтак, законопроект Порошенка, що пропонує визначити підставою для позбавлення громадянства України добровільне отримання громадянства іншої держави, пропонують тлумачити як натяк українському бізнесменові Ігорю Коломойському.

Законопроект Порошенка – попереджувальний сигнал таким олігархам, як Ігор Коломойський, який має не одне, а три громадянства,

– зазначається у темнику.

Текст також свідчить, що проект закону повинен продемонструвати позицію Порошенка щодо справи відстороненого голови ДФС Романа Насірова, який, за інформацією ЗМІ, є громадянином відразу трьох країн.

"У разі прийняття законопроекту доведеться визначатися не лише багатьом політикам, але й тим громадянам України у Закарпатській та Чернівецькій областях, які встигли отримати угорські та румунські паспорти", – мовиться у тексті темника.

Також Адміністрація Президента пропонує критикувати мера Львова та лідера "Самопомочі" Андрія Садового на підставі того, що нібито ватажок "ДНР" Олександр Захарченко своїм "указом" про встановлення "держкордону" з Україною підтримав партію політика.

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Фактично Садовий і Захарченко діють "в чотири руки", фіксуючи розрив України,

– наголосили в АП членам президентської партії.