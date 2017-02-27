В Раді побільшає депутатів

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Юрія Буглака.

Про це інформує прес-служба ЦВК.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Центрвиборчкому 27 лютого.

Своєю постановою ЦВК достроково припинила повноваження Олексія Савченка, який ще у жовтні був обраний губернатором Миколаївщини.

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Замість нього до парламенту увійшов Юрій Буглак, який на позачергових парламентських виборах 2014-го року йшов у списку "Блоку Петра Порошенка" під 81-м номером.

До сьогодні 52-річний Буглак обіймав посаду головного юридичного радника дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен".

Нагадаємо, лише 21 лютого депутатам вдалось проголосувати за припинення депутатських повноважень Олексія Савченка, який у жовтні 2016-го переміг на конкурсі на посаду очільника Миколаївської ОДА.