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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

В Раді прокоментували конфлікт між Парасюком та поліцейськими

12:19, сьогодні 833 Читать новость на русском

Думки депутатів щодо вчорашнього інциденту під Слов'янськом розділилися, власне, як і ставлення до самої блокади.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

Одні депутати вважають, що влада перейшла рубікон, оскільки вчора, 14 березня, поводила себе з блокувальниками зухвало – поліція стріляла угору та перешкоджала руху активістів.

Вчора харківські волонтери разом з Володимиром Парасюком їхали до блокувальників. І сталося те, що сталося – знову застосовано силу. Ми не відчули, як перейшли рубікон. Волонтерів та добровольців не треба любити або не любити, але їх точно не можна зневажати. Влада продемонструвала своє справжнє обличчя,
– прокоментував народний депутат від фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

Екс-командувач полку "Дніпро-1" Володимир Береза, навпаки, засудив дії Парасюка. За його словами, керівник краматорської поліції, з представниками якої вчора спалахнула сутичка, також є ветераном АТО, і він виконував закон.

Закон – один для всіх. Голова краматорської поліції захищав закон. А той, хто вчора прикривався корочкою народного депутата, для мене є злочинцем,
– сказав Береза.

Читайте також: Порошенко прокоментував сутички Парасюка з поліцією

Теги: Політика Україна Блокада Верховна Рада Володимир Парасюк Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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