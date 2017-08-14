В РФ готуватимуть військових льотчиць вперше з часів Другої світової війни

Росія почне навчання жінок в якості військових пілотів у своїх Військово-космічних силах вперше з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З такою заявою виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, жінок вирішили приймати на навчання після того, як військові отримали "сотні листів від дівчат, які хотіли б стати військовими льотчицями".

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Нове покоління льотчиків будуть готувати в Краснодарському військово-авіаційному училищі. У першій групі буде 15 жінок, які розпочинають навчання у жовтні. У Росії з 2009 року приймають жінок до льотних училищ, але не на посади пілотів.