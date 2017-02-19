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В Римі вшанували загиблих на Майдані: опублікували фото та відео

22:09, сьогодні 394 Читать новость на русском
Українці в Італії
Українці в Італії / Фото з соцмереж

Близько 300 українців та італійців зібралися сьогодні, 19 лютого, на центральній площі Риму, щоб пригадати вшанувати загиблих на Майдані.

Про це повідомив Олесь Городецький.

На площі відправили заупокійну панахиду. Також під час акції читали вірші присвячені Небесній Сотні.

Також на мітингу був присутній майданівець та білоруський доброволець, Ян Мельников, який воює у складі тактичної групи "Білорусь", при 92-й бригаді в Мар’їнці.

Основним лейтмотивом усіх виступів було переконання, що память про "Небесну Сотню" буде жити вічно,
– додав Городецький.

Окрім того, під час мітингу зібрали понад 1300 євро для тактичної групи "Білорусь".

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Теги: Україна Євромайдан
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