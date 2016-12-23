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Телеканал новин 24 В різних куточках України прощалися із загиблими героями на Світлодарській дузі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В різних куточках України прощалися із загиблими героями на Світлодарській дузі

22:08, 22 грудня 583 Читать новость на русском
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З бійцями, які загинули на Світлодарській дузі, сьогодні прощалися на Київщині, Херсонщині та Харківщині.

Солдати, волонтери та просто небайдужі утворили живий коридор на майдані Незалежності, яким пронесли труну з тілом бійця Володимира Андрешківа. Чоловік загинув під час пекельних боїв на Світлодарській дузі.

Володя завжди був таким, він здавався безсмертним, по внутрішній своїй силі. Те, що він загинув – не віриться,
– зазначив один з побратимів загиблого.

А на Харківщині рідному селищі поховали Роман Радивілова з усіма почестями на алеї слави. Його ім’ям планують назвати одну з вулиць.

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Ще кілька тижнів тому давав інтерв’ю журналістам і розповідав про плани на життя. Він був розстріляний в упор з крупнокаліберного кулемета. За плечима чоловіка були бої за селище Піски та Донецький аеропорт

Окрім Володимира Андрешківа та Романа Радивілова, своє життя за Україну на Світлодарській дузі віддали Сергій Степаненко з Борисполя, Василь Панасенко з Ірпіня та Дмитро Клименко з Херсонщини, Ярослав Павлюк з Білої Церкви.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родинам героїв.

Автор: Володимир Рунець
Теги: Україна Війна на Донбасі Втрати Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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