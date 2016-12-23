В різних куточках України прощалися із загиблими героями на Світлодарській дузі

З бійцями, які загинули на Світлодарській дузі, сьогодні прощалися на Київщині, Херсонщині та Харківщині.

Солдати, волонтери та просто небайдужі утворили живий коридор на майдані Незалежності, яким пронесли труну з тілом бійця Володимира Андрешківа. Чоловік загинув під час пекельних боїв на Світлодарській дузі.

Володя завжди був таким, він здавався безсмертним, по внутрішній своїй силі. Те, що він загинув – не віриться,

– зазначив один з побратимів загиблого.

А на Харківщині рідному селищі поховали Роман Радивілова з усіма почестями на алеї слави. Його ім’ям планують назвати одну з вулиць.

Дивіться також: Боєць розповів, як отримав тяжке поранення на Світлодарській дузі

Ще кілька тижнів тому давав інтерв’ю журналістам і розповідав про плани на життя. Він був розстріляний в упор з крупнокаліберного кулемета. За плечима чоловіка були бої за селище Піски та Донецький аеропорт



Окрім Володимира Андрешківа та Романа Радивілова, своє життя за Україну на Світлодарській дузі віддали Сергій Степаненко з Борисполя, Василь Панасенко з Ірпіня та Дмитро Клименко з Херсонщини, Ярослав Павлюк з Білої Церкви.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родинам героїв.