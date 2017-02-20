В Росії блискавично відреагували на скандальну пропозицію "радикала" Артеменка

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що заявою щодо плану по Криму і зняття санкцій з РФ є нічим іншим є спробою відволікти увагу.

Російський міністр переконаний, що українська сторона намагається відволікти увагу від невиконання нею мінських угод, повідомляє РИА Новости.

Також урядовець вважає, що розмов про оренду анексованого півострова не може вестися, так як у Росії вважають Крим частиною власної території.

Нагадаємо, американське видання The New York Times у своїй публікації згадало ім'я українського депутата від "Радикальної партії" Андрія Артеменка, який за їхньої інформцією, передав адміністрації Дональда Трампа план щодо врегулювання війни на Донбасі шляхом пропозиції від України дозволити Росії орендувати Крим на довготривалий термін.



Лідер "радикалів" Олег Ляшко засудив дії Артеменка та чекає від нього складання депутатського мандату.