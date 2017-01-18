В Росії через вірш про Україну завели справу на вчителя

В Росії порушили кримінальну справу проти екс-вчителя німецької мови Кромської середньої школи Олександра Бившева.

Про це повідомляє "Нова газета".

В 11 ранку в мою квартиру прийшли троє співробітників Центру протидії екстремізму і пред'явили постанову про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 282 КК РФ" Збудження ненависті або ворожнечі". Звинувачення пов'язано з моїм віршем "На незалежність України", який я опублікував 22 лютого 2015 року на своїй сторінці "ВКонтакте",

– розповів вчитель.

За його словами, на думку слідчих, вірш є принизливим для російського народу.

На думку Бившева, справу проти нього порушили ще 30 вересня 2016 року.

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