В Росії дуже невдоволено зреагували на блокаду Донбасу

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що транспортна блокада Донбасу суперечить совісті та здоровому глузду.
Про це повідомляє "РИА Новости".
"Це суперечить здоровому глузду і людській совісті", – сказав Лавров.
Нагадаємо, РНБО вранці 15 березня вирішила тимчасово повністю припинити вантажні перевезення з непідконтрольними територіями Донбасу.
Згодом у Держприкордонслужбі сповістили, що із 13:00 припинилися усі вантажні перевезення через лінію розмежування на Донбасі.
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що не боїться такого рішення і його наслідків.