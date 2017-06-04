В Росії електрик скоїв масовий розстріл людей

В Росії чоловік під час конфлікту в садівничому товаристві в Тверській області розстріляв 8 осіб. Серед загиблих – 2 жінок та 6 чоловіків.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на представника Слідчого комітету Росії Світлану Петренко.

"Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Тверській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства восьми осіб: двох жінок і шести чоловіків", – сказала Петренко.

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За попередніми даними слідства, масове вбивство чоловік скоїв у селищі Редкіно Конаківського району в садівничому товаристві "50 років Жовтня". Трапилося це на одному із заходів у результаті побутового конфлікту.

В управлінні МВС по Тверській області повідомили, що вбивство скоїв москвич після застілля.

Вночі 45-річний житель Москви розпивав спиртне в компанії малознайомих людей в дачному будинку в дачному кооперативі. В ході застілля між гостями стався словесний конфлікт, після чого підозрюваний виїхав до себе додому, проте через деякий час повернувся з мисливською рушницею і зробив кілька пострілів, в результаті чого загинули вісім осіб,

– повідомили в поліції.

Працівникам поліції по гарячих слідах вдалося затримати підозрюваного у скоєнні злочину. Окрім того, як з’ясували правоохоронці, рушниця, з якої було скоєно вбивство, зареєстрована в установленому порядку і належить підозрюваному.

Як повідомили в правоохоронних органах, чоловік, який влаштував стрілянину, був електриком.