В Росії хочуть заборонити казку через гей-пропаганду

Депутат Держдуми Віталій Мілонов попросив міністра культури Росії перевірити фільм "Красуня і чудовисько" на предмет пропаганди гомосексуалізму.

Депутат із "Єдиної Росії" звернувся до міністра в офіційному листі, передає "РИА Новости".

В ньому Мілонов вказав, що в американському мюзиклі, який скоро має вийти на екрани, в одній із сюжетних ліній розповідається любовна історія гомосексуальної пари.

Громадськість не може дивитися мовчки на те, що пропонують під виглядом дитячої казки – явна, неприкрита, безсовісна пропаганда гріха та збочених сексуальних відносин,

– вважає Мілонов.

Депутат також переконаний, що вони мають захистити дітей від такого бруду та "зберегти їх чистоту".

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Зазначимо, що фільм "Красуня та чудовисько" має увійти в історію, як перший фільм для дітей із героями-гомосексуалістами.