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В Росії хочуть забрати право проведення Євробачення в Києві

16:11, сьогодні 116 Читать новость на русском
Діана Гурцкая хоче провести Євробачення в Україні
Діана Гурцкая хоче провести Євробачення в Україні / vesti.ru

Після рішення СБУ щодо заборони в'їзду Юлій Самойлової на територію України у Росії вважають, що в України треба забрати право на проведення Євробачення-2017.

Про це в коментарі "РИА Новости" заявила співачка та член Громадської палати Діана Гурцкая.

В среду СБУ запретила въезд на территорию страны на три года участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой.

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"Абсолютно незаконне, нелюдське і цинічне рішення Служби безпеки України має отримати адекватну оцінку. Порушивши умови проведення конкурсу, Україна повинна бути позбавлена права його проведення", – вважає Гурцкая.

Вона також зазначила, що якщо в Австралії, яка посіла друге місце, можливості провести конкурс немає, то право на проведення конкурсу має перейти до Росії.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії Юлії Самойловій. Причиною стали її незаконні відвідини Криму у 2015 році.

Теги: Скандал Євробачення Євробачення-2017 Юлія Самойлова Україна
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