В Росії хочуть забрати право проведення Євробачення в Києві

Після рішення СБУ щодо заборони в'їзду Юлій Самойлової на територію України у Росії вважають, що в України треба забрати право на проведення Євробачення-2017.

Про це в коментарі "РИА Новости" заявила співачка та член Громадської палати Діана Гурцкая.

В среду СБУ запретила въезд на территорию страны на три года участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой.

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"Абсолютно незаконне, нелюдське і цинічне рішення Служби безпеки України має отримати адекватну оцінку. Порушивши умови проведення конкурсу, Україна повинна бути позбавлена права його проведення", – вважає Гурцкая.

Вона також зазначила, що якщо в Австралії, яка посіла друге місце, можливості провести конкурс немає, то право на проведення конкурсу має перейти до Росії.

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