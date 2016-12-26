  • укр
  • рус
20:32
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців
Вєсті.UA
19:51, сьогодні
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 19:00: Бойовики готові віддати двох полонених. Подробиці авіакатастрофи Ту-154
Випуск новин
19:56, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 В Росії люди влаштували сутички через безкоштовну Coca-Cola
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Росії люди влаштували сутички через безкоштовну Coca-Cola

19:16, сьогодні 1063 Читать новость на русском
Coca-Cola мали вигравати у конкурсах
Coca-Cola мали вигравати у конкурсах

В російському місті Уфа місцеві жителі влаштували серйозні сутички за безкоштовною пляшкою Coca-Cola.

Як інформує ТСН, до міста мав приїхати різдвяний караван з вантажівками з напоєм. Відтак, люди з дітьми вишикувалися у довгі черги. За планом, мали проводити конкурси, а переможцям вручати безкоштовну Coca-Cola.

Та коли фура приїхала, то люди накинулися на чоловіків в костюмах Санта-Клаусів і почали забирати пляшки.

Подарунків багато. Зараз головне, щоб не розчавили один одного", – сказав один з Санта-Клаусів.

Читайте також: В Росії повісилась новорічна ялинка

Теги: Новини Росії Сутички Coca-Cola
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками
сьогодні, 20:15 ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками
Юліана Вінтюк 851
Україна vs Ізраїль: зрозуміло про скандал і як він вплине на двосторонні відносини
сьогодні, 19:01 Україна vs Ізраїль: зрозуміло про скандал і як він вплине на двосторонні відносини
Інна Жолобович 4 6757
12 найкращих фільмів 2016 року, які варто обов'язково побачити
сьогодні, 17:00 12 найкращих фільмів 2016 року, які варто обов'язково побачити
Олена Булан 3761
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
В окупованій Горлівці школярі влаштували патріотичний флешмоб
 2 вересня , 07:37 5
Недешеве задоволення: скільки коштує сучасне побачення
 23 вересня , 20:01 4
Лещенко покинув правління ДемАльянсу
 19 листопада , 23:57
Сьогодні "русский мир" ховає фінгали, які йому набили на Донбасі, – журналіст
 18 жовтня , 00:54
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук