В Росії люди влаштували сутички через безкоштовну Coca-Cola

В російському місті Уфа місцеві жителі влаштували серйозні сутички за безкоштовною пляшкою Coca-Cola.

Як інформує ТСН, до міста мав приїхати різдвяний караван з вантажівками з напоєм. Відтак, люди з дітьми вишикувалися у довгі черги. За планом, мали проводити конкурси, а переможцям вручати безкоштовну Coca-Cola.

Та коли фура приїхала, то люди накинулися на чоловіків в костюмах Санта-Клаусів і почали забирати пляшки.

Подарунків багато. Зараз головне, щоб не розчавили один одного", – сказав один з Санта-Клаусів.

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