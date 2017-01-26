19:29
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 16:00: Чергове затримання в Криму. Масштабна ДТП у Польщі
Випуск новин
16:47, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Росії можуть обмежити інтернет

17:32, сьогодні 635 Читать новость на русском
Цензура в Росії
Цензура в Росії / DT

Росії необхідно обмежити інтернет, як у Китаї, оскільки це єдина можливість забезпечити інформаційну безпеку країни.

Про це заявив радник президента РФ з питань розвитку інтернету Герман Клименко, повідомляє "Интерфакс".

Шлях один – це китайський варіант. Безумовно, контроль потрібен, тому що не існує жодної можливості цьому запобігти. Китай менш педантичний до думки суспільства, вони оцінили загрозу і обмежили інтернет. Тепер у них таких проблем немає,
– сказав Клименко.

Він також поскаржився, що іноземні компанії, які працюють у Росії, не відповідають на запити російських правоохоронних органів.

"На жаль, ми не можемо написати в What's app і попросити відключити шифрування", – додав радник Путіна.

Читайте також: У Кремлі звинуватили Facebook у тиску на Росію

При цьому він заявив: якщо іноземні месенджери і соцмережі не співпрацюватимуть з правоохоронними органами, "будь-яка держава, що поважає себе, повинна їх викинути".

Теги: Новини Росії Інтернет
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
сьогодні, 16:30 Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
Євгенія Мазур 2 4803
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
сьогодні, 15:44 Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
Сергій Блажко 5 2091
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні, 12:39 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 5 6591
10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
сьогодні, 11:03 10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
1636
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
З'явилася нова інформація про продаж Roshen
 10 жовтня 2016 , 16:10 4
Криваве "перемир’я": у Порошенка повідомили сумні новини з фронту
 6 вересня 2016 , 13:09
За кого голосуватимуть українці на виборах до парламенту (Інфографіка)
 28 грудня 2016 , 14:16 3
Одещина отримала нового губернатора
 20 грудня 2016 , 19:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук