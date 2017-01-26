В Росії можуть обмежити інтернет

Росії необхідно обмежити інтернет, як у Китаї, оскільки це єдина можливість забезпечити інформаційну безпеку країни.
Про це заявив радник президента РФ з питань розвитку інтернету Герман Клименко, повідомляє "Интерфакс".
Шлях один – це китайський варіант. Безумовно, контроль потрібен, тому що не існує жодної можливості цьому запобігти. Китай менш педантичний до думки суспільства, вони оцінили загрозу і обмежили інтернет. Тепер у них таких проблем немає,
– сказав Клименко.
Він також поскаржився, що іноземні компанії, які працюють у Росії, не відповідають на запити російських правоохоронних органів.
"На жаль, ми не можемо написати в What's app і попросити відключити шифрування", – додав радник Путіна.
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При цьому він заявив: якщо іноземні месенджери і соцмережі не співпрацюватимуть з правоохоронними органами, "будь-яка держава, що поважає себе, повинна їх викинути".
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