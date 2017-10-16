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В Росії на Telegram наклали великий штраф через відмову співпрацювати з ФСБ

10:12, сьогодні 335 Читать новость на русском
Росія проти Telegram
Росія проти Telegram / 24 Канал

Суддя Міщанського району Москви Юлія Данильчик оштрафувала месенджер Telegram на 800 тисяч рублів за відмову надати ФСБ ключі для декодування листування користувачів.

Про це повідомляє Meduza.

Це рішення, ймовірно, стало перші застосуванням такої статті в російській історії.

Штраф 800 тисяч рублівмінімальне покарання для юридичної особи за частиною 2.1 статті 13.31 Кодексу про адміністративні правопорушення. Максимальна санкція штраф мільйон рублів.

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У представників Telegram є десять днів на оскарження рішення. Якщо це не буде зроблено і рішення вступить в силу, то Роскомнадзор повинен дати месенджер не менше 15 днів на виконання вимог закону про передачу ключів ФСБ.

Після закінчення цього терміну месенджер може бути заблокований на території Росії.

Теги: Штрафи Інтернет ФСБ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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