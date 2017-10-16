В Росії на Telegram наклали великий штраф через відмову співпрацювати з ФСБ

Суддя Міщанського району Москви Юлія Данильчик оштрафувала месенджер Telegram на 800 тисяч рублів за відмову надати ФСБ ключі для декодування листування користувачів.

Про це повідомляє Meduza.

Це рішення, ймовірно, стало перші застосуванням такої статті в російській історії.

Штраф 800 тисяч рублів – мінімальне покарання для юридичної особи за частиною 2.1 статті 13.31 Кодексу про адміністративні правопорушення. Максимальна санкція – штраф мільйон рублів.

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У представників Telegram є десять днів на оскарження рішення. Якщо це не буде зроблено і рішення вступить в силу, то Роскомнадзор повинен дати месенджер не менше 15 днів на виконання вимог закону про передачу ключів ФСБ.



Після закінчення цього терміну месенджер може бути заблокований на території Росії.