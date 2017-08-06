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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

В Росії обвалився пішохідний міст з людьми: є постраждалі

18:35, сьогодні 1068 Читать новость на русском
Траса
Траса "Волга" в Росії / ufadts

У Володимирькій області Росії на автомагістралі М7 обвалився надземний пішохідний міст, на якому перебували люди.

Як повідомляє "РИА Новости", за попередньою інформацією, будівельний кран зачепив міст – внаслідок цього він зруйнувався.

У поліції стверджують, що внаслідок руйнування мосту є постраждалі, однак поки не говорять про точну кількість людей.

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"Інформація є (про постраждалих, – "24"), але поки без подробиць. Прийшла усна інформація (про обвалення надземного переходу, – "24"), на місце виїхала оперативна група МНС, подивимося зараз, що сталося", – уточнив перший віце-губернатор регіону Олексій Конишев.

Рух по автодорозі перекрито в обох напрямках. На місці трагедії працюють рятувальники та інші служби екстреного реагування.

Теги: Новини Росії Жертви
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