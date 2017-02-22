В Росії побудують "Рейхстаг" для підлітків

В Одинцовському районі Московської області побудують тренувальний табір з копією Рейхстагу для підготовки підлітків.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Воєнізований табір буде розташовуватись у парку "Патріот", в якому діти зможуть тренуватись, штурмуючи копію будівлі німецького Рейхстагу.

У парку "Патріот" будуємо Рейхстаг. У повному розмірі, для того, щоб наші юні армійці могли штурмувати не що-небуть, а конкретне місце. Там є клас підготовки підривників, кухня, кухарі, партизанська лазня і навіть землянка замполіта,

– повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як зазначив міністр, у парку вже створено лінію фронту з барикадами, бліндажами та окопами.

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