В Росії побудують "Рейхстаг" для підлітків

В Одинцовському районі Московської області побудують тренувальний табір з копією Рейхстагу для підготовки підлітків.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Воєнізований табір буде розташовуватись у парку "Патріот", в якому діти зможуть тренуватись, штурмуючи копію будівлі німецького Рейхстагу.
У парку "Патріот" будуємо Рейхстаг. У повному розмірі, для того, щоб наші юні армійці могли штурмувати не що-небуть, а конкретне місце. Там є клас підготовки підривників, кухня, кухарі, партизанська лазня і навіть землянка замполіта,
– повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Як зазначив міністр, у парку вже створено лінію фронту з барикадами, бліндажами та окопами.
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