18:45
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, 21 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 17:00: Суд арештував гроші Януковича-молодшого. Трагедія в місті Хуст
Випуск новин
17:55, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

В Росії побудують "Рейхстаг" для підлітків

17:42, сьогодні 573 Читать новость на русском
В Росії побудують "Рейхстаг" для підлітків
/ hromadske.ua

В Одинцовському районі Московської області побудують тренувальний табір з копією Рейхстагу для підготовки підлітків.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Воєнізований табір буде розташовуватись у парку "Патріот", в якому діти зможуть тренуватись, штурмуючи копію будівлі німецького Рейхстагу.

У парку "Патріот" будуємо Рейхстаг. У повному розмірі, для того, щоб наші юні армійці могли штурмувати не що-небуть, а конкретне місце. Там є клас підготовки підривників, кухня, кухарі, партизанська лазня і навіть землянка замполіта,
– повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як зазначив міністр, у парку вже створено лінію фронту з барикадами, бліндажами та окопами.

Читайте також: Хто для Росії є серйозним ворогом: думка політика

Теги: Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Якщо Фірташа вишлють у США, то він розділить долю Лазаренка
сьогодні, 17:23 Якщо Фірташа вишлють у США, то він розділить долю Лазаренка
Николай Воробьев 373
Фірташ – валіза без ручки, або По кому вдарить
сьогодні, 15:00 Фірташ – валіза без ручки, або По кому вдарить "справа олігарха"
Борис Немировський 1299
Коротко про головне: Марш Гідності у Києві
сьогодні, 14:38 Коротко про головне: Марш Гідності у Києві
2957
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
1642
Золото Закарпаття: коли новий інвестор розпочне видобуток?
сьогодні, 13:04 Золото Закарпаття: коли новий інвестор розпочне видобуток?
756
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
У Кабміні назвали єдину альтернативу вугіллю з Донбасу
 14 лютого , 09:11
Візит Порошенка в США: навіщо поїхав та що привіз Президент
 22 вересня 2016 , 19:00
Блогер на сцені Євробачення посперечався з Притулою
 11 лютого , 21:06
Як виглядає залізничний вузол у Дебальцеве: кадри розрухи
 23 жовтня 2016 , 22:34
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук