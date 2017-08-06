В Росії похизувалися кількістю знищених санкційних продуктів

В Росії за останні два роки було знищено 17 тисяч тонн продукції, яка була ввезена із країн, що потрапили під дію російського продовольчого ембарго.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Федеральну службу з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

"У Росії з 6 серпня 2015 року знищено близько 17 тисяч тонн продукції, ввезеної з країн, які підпали під російське продовольче ембарго", – мовиться в повідомленні.

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"Найбільше знищено продукції рослинного походження – 16,4 тисячі тонн. Продукції тваринництва утилізовано близько 500 тонн", – додали у Россільгоспнагляді.

Окрім того, у відомстві також зазначили, що всього за два роки дії цих заходів було затримано 17,135 тисячі тонн санкційної продукції: 16,524 тисячі тонн рослинної і 611 тонн тваринницької продукції.