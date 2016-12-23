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Телеканал новин 24 В Росії повісилась новорічна ялинка
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В Росії повісилась новорічна ялинка

Вєсті Кремля. Фокус 07:49, сьогодні 986 Читать новость на русском
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Своєрідним ноу-хау вирішили здивувати москвичів креативщики парку.

В Московському парку ім. Горькова встановили ялинку. Якраз вчасно, свята на носі, здавалося б, що тут дивного. Тільки встановили цю ялинку так, як, певно, ще ніхто досі ялинки ніколи не встановлював.

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Тому що 30-метрову ялинку не так встановили, як підвісили, і не в просторі, а між колонами. Москвичі, між іншим, від інновацій не в захваті, мовляв, тут точно не обійшлось без насильства над парком – чи над ялинкою. Як виявилось, ідея належить креативному відділу парку.

І можна було б миритись з усім, якби не одна нерозв'язна дилема: як робити новорічні селфі з таким чудом за спиною?

Повний випуск програми Вєсті Кремля дивіться тут

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля. Фокус Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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