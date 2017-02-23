В Росії принизливо відповіли на заяву Порошенка про війну між країнами

Член Ради Федерації, колишній глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков прокоментував заяву Президента України Петра Порошенка про те, що загроза повномасштабної війни з Росією досі ще залишається.

Про це Пушков написав у своєму Twitter.

Російський сенатор заявив, що у Порошенка не той масштаб, порівнявши його з Саакашвілі.

Порошенко любить поміркувати про можливість "повномасштабної війни" з Росією. Саакашвілі теж любив. Даремно: у обох масштаб не той,

– написав Пушков.

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