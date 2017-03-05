В Росії просять відправити на Євробачення Поклонську "з мироточивою іконою"

Активісти російського "Національного комітету+60" виступили з пропозицією до прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва відправити на конкурс "Євробачення-2017" до Києва екс-прокурора Криму.

Ця ідея з'явилась одразу після новини про мироточення бюсту Миколи ІІ, про що Поклонська розповіла в ефірі одного з телеканалів, пише "Крим. Реалії".

З богословського погляду, якщо мироточення відбувається за промислом Божим, то Господь дарує людям особливе знамення! Оскільки диво сталося біля будівлі прокуратури, то очевидно, що перст Божий ясно вказав на Наталію Поклонську! На наше глибоке переконання, саме вона повинна представляти Велику Росію в православному Києві, де конкурс стартує в сакральному Софійському соборі! Слава Богу, досвіду в музикуванні у екс-прокурора предостатньо, а світова слава і симпатія дасть додаткові очки!

– наголошують автори звернення.

Сама Поклонська поки що не коментувала звернення активістів.

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