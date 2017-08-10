В Росії п’яний "десантник" та побитий ним журналіст "рекламують" біляші

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В російському Омську підприємці створили рекламу торгової мережі біляшів Hot, в якій використали момент побиття у прямому ефірі журналіста НТВ "десантником".
Про це повідомляє Flash Siberia.
Зазначається, що відповідний рекламний банер з'явився в соціальних мережах. Його творці пропустили через фільтри телевізійний кадр, на якому чоловік б'є журналіста НТВ. Нападник підписаний на рекламі Hot, а журналіст – "голод".
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"Врятуймо Омськ від голоду!", – зазначається у слогані в рекламі.
Нагадаємо, 2 серпня в Парку Горького у Москві, де російські військові ВДВ відзначали своє професійне свято, нетверезий чоловік у прямому ефірі вдарив російського журналіста з криком "Моя страна, с*ка, бл*ть, Украину захватит".