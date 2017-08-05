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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Росії традиційно зреагували на введені Євросоюзом санкції проти країни

08:17, сьогодні 1651
Санкції ЄС проти Росії в Москві назвали необґрунтованими
Санкції ЄС проти Росії в Москві назвали необґрунтованими / Буг

Росія розглядає санкції проти країни через постачання газових турбін Siemens в анексований Крим як недружній і необґрунтований крок.

Про це мовиться в офіційній заяві МЗС Росії.

"Розглядаємо цей крок, зроблений за ініціативою Берліна, як недружній і необґрунтований. Складається враження, що німецькі колеги взяли на озброєння практику розширювального тлумачення санкційних обмежень, яка прямо суперечить як міжнародному праву, так і принципам міжнародних відносин в цілому", – мовиться в заяві.

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Окрім того, в російському зовнішньополітичному відомстві пригрозили господарськими втратами для компанії Siemens та інших європейських компаній, що працюють в цій країні.

"Причини введення нової порції рестриктивних заходів щодо нашої країни вважаємо абсолютно надуманими і залишаємо за собою право на відповідні заходи", – зазначається в заяві МЗС Росії.

Нагадаємо, 4 серпня Євросоюз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію анексованого Криму.

Теги: Новини політики Анексія Криму Європа Євросоюз Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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