В Росії традиційно зреагували на введені Євросоюзом санкції проти країни

Росія розглядає санкції проти країни через постачання газових турбін Siemens в анексований Крим як недружній і необґрунтований крок.

Про це мовиться в офіційній заяві МЗС Росії.

"Розглядаємо цей крок, зроблений за ініціативою Берліна, як недружній і необґрунтований. Складається враження, що німецькі колеги взяли на озброєння практику розширювального тлумачення санкційних обмежень, яка прямо суперечить як міжнародному праву, так і принципам міжнародних відносин в цілому", – мовиться в заяві.

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Окрім того, в російському зовнішньополітичному відомстві пригрозили господарськими втратами для компанії Siemens та інших європейських компаній, що працюють в цій країні.

"Причини введення нової порції рестриктивних заходів щодо нашої країни вважаємо абсолютно надуманими і залишаємо за собою право на відповідні заходи", – зазначається в заяві МЗС Росії.

Нагадаємо, 4 серпня Євросоюз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію анексованого Криму.