В Росії тротуар вистелили паркетом перед візитом Путіна: соцмережі глузують

В Архангельську замостили паркетом тротуарну доріжку, яка веде до Північного (Арктичного) федерального університету ім. М. В. Ломоносова.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначимо, що днями там відбудеться міжнародний форум "Арктика – територія діалогу", в якому візьме участь президент Росії Володимир Путін.
В адміністрації міста заявили, що паркет виконує не тільки декоративну функцію, але і "допоможе уникнути прогулянок по калюжах".
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