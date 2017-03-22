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В Росії тротуар вистелили паркетом перед візитом Путіна: соцмережі глузують

14:07, сьогодні 553 Читать новость на русском
У Росії паркет кладуть просто на тротуар
У Росії паркет кладуть просто на тротуар / Facebook

В Архангельську замостили паркетом тротуарну доріжку, яка веде до Північного (Арктичного) федерального університету ім. М. В. Ломоносова.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначимо, що днями там відбудеться міжнародний форум "Арктика – територія діалогу", в якому візьме участь президент Росії Володимир Путін.

В адміністрації міста заявили, що паркет виконує не тільки декоративну функцію, але і "допоможе уникнути прогулянок по калюжах".

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Теги: Курйози Новини Росії Володимир Путін
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