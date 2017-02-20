В Росії у створенні "груп смерті" обвинуватили українських націоналістів

Менеджер по інтернет-маркетингу ПАТ "Мегафон" Антон Єлізаров розповів, що по роботі відстежує тренди в соцмережах.

За його словами, суїцидальна естетика стала модною з грудня 2015 року, пише Kommersant.

Це була ретельно підготовлена професійна рекламна кампанія, яка охопила мінімум 2 мільйони підлітків,

– сказав співробітник "Мегафона".

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Він заявив, що йому "вдалося поспілкуватися" з деякими з тих, хто займається доведенням дітей до самогубства.

Вдалося з'ясувати абсолютно точно, на 100%, що це український націоналізм. Ці люди належать до українського націоналізму,

– несподівано оголосив він.

Нагадаємо, що останнім часом набирають популярності "групи смерті", які спонукають підлітків до самогубства під час "гри".