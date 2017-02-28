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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

В Росії відбувається розкол еліти, фіаско Путіна вже близько, – політик

22:58, сьогодні 1596 Читать новость на русском
Невдовзі режиму Путіна настане край
Невдовзі режиму Путіна настане край / Getty Images

Втеча російських представників еліт, що відбувається останнім часом, говорить про наближення моменті краху путінського режиму.

Про це в коментарі "Обозревателю" заявила російська опозиціонерка і політичний емігрант Ольга Курносова.

Важливо те, що розкол еліти, про який ми весь час говоримо, насправді відбувається. Саме цей розкол еліт наближає той момент, коли ми зможемо говорити про зміну режиму, і Росія нарешті зможе повернутися на шлях нормального цивілізованого європейського розвитку,
– сказала політик.

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Теги: Новини Росії Політика Володимир Путін
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