В Росії відбувається розкол еліти, фіаско Путіна вже близько, – політик

Втеча російських представників еліт, що відбувається останнім часом, говорить про наближення моменті краху путінського режиму.

Про це в коментарі "Обозревателю" заявила російська опозиціонерка і політичний емігрант Ольга Курносова.

Важливо те, що розкол еліти, про який ми весь час говоримо, насправді відбувається. Саме цей розкол еліт наближає той момент, коли ми зможемо говорити про зміну режиму, і Росія нарешті зможе повернутися на шлях нормального цивілізованого європейського розвитку,

– сказала політик.

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