В Росії вигадали кілька кримінальних справ проти бійців АТО

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Слідчий комітет Росії вкотре порушувати кримінальні справи проти українських військових, що воюють в зоні АТО. Відомство звинуватило бійців в обстрілах мирних людей з важкого озброєння.
Про це свідчить повідомлення на сайті СК Росії.
Так, Слідком відкрив щодо захисників України три нові кримінальні справи за ст. ч. 1 ст. 356 Кримінального кодексу Росії (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).
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Повідомляється, що українські військові з 18 по 21 травня 2017 року нібито здійснювали прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння по населених пунктах Комінтернове, Спартак, а також по Петровському району Донецька.
"В результаті обстрілу четверо мирних жителів отримали поранення різного ступеня важкості", – заявили в Слідкомі Росії.