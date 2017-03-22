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БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА НАБУ

В Росії вже зарікаються більше ніколи не брати участі в Євробаченні

15:44, сьогодні 486 Читать новость на русском
Самойловій на три роки закрили в'їзд в Україну
Самойловій на три роки закрили в'їзд в Україну / Фото із соцмереж

Після того, як російській співачці Юлії Самойловій заборонили на три роки в’їжджати в Україну, російські високопосадовці погрожують, що бойкотуватимуть всі подальші пісенні конкурси Євробачення.

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, пишуть "РИА Новости".

За його словами, "якщо керівництво Євробачення не заступиться за Самойлову", Росія буде бойкотувати всі наступні конкурси.

Раніше організатори Євробачення заявили, що поважатимуть будь-яке рішення України щодо питання про в'їзд представниці від Росії.

Читайте також: У Держдумі РФ прокоментували заборону на в'їзд Самойловій в Україну

22 березня стало відомо, що Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд представниці від Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій.

У червні 2015-го вона незаконно перетнула кордон України і виступала з концертом в окупованому Криму.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: Євробачення Євробачення-2017 Юлія Самойлова Україна LifeStyle Новини Росії
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