В Росії вже зарікаються більше ніколи не брати участі в Євробаченні

Після того, як російській співачці Юлії Самойловій заборонили на три роки в’їжджати в Україну, російські високопосадовці погрожують, що бойкотуватимуть всі подальші пісенні конкурси Євробачення.

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, пишуть "РИА Новости".

За його словами, "якщо керівництво Євробачення не заступиться за Самойлову", Росія буде бойкотувати всі наступні конкурси.

Раніше організатори Євробачення заявили, що поважатимуть будь-яке рішення України щодо питання про в'їзд представниці від Росії.

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22 березня стало відомо, що Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд представниці від Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій.



У червні 2015-го вона незаконно перетнула кордон України і виступала з концертом в окупованому Криму.

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