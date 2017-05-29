В Росії затопило кілька населених пунктів, є загиблі: вражаючі фото стихії

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У Ставропольському краї через потужні зливи і грози затопило 1 789 житлових будинків у 15 населених пунктах. Через загрозу прориву дамби – людей почали евакуювати.
Як повідомляє "РИА Новости", попри те, що зливи закінчилися, приплив води не знижується. Рівень надходження води в Отказненському водосховищі більш ніж в шість разів перевищив середньорічний.
Уже повністю підготовлені пункти тимчасового розміщення і транспорт, евакуйовані населені пункти залишаться під охороною поліції.
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Інше російське видання – "Медуза" – уточнює, що евакують близько 60 тисяч жителів. А збільшення скидання води у водосховище необхідно для виключення можливості прориву дамби, що спричинило б затоплення території з населенням понад 40 тисяч чоловік.
Вже відомо, про двох загиблих осіб внаслідок стихійного лиха. Чоловік та жінка, як повідомляють ЗМІ, відмовилися від евакуації. Їхні тіла рятувальники знайшли в затопленому будинку.