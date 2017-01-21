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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Росії затримали активіста антивоєнної акції: опубліковані фото

20:53, сьогодні 681 Читать новость на русском
Акція в Росії проти війни на Донбасі
Акція в Росії проти війни на Донбасі / Фонтанка

У російському місті Санкт-Петербург поліція затримала активіста, який брав участь в акції проти війни в Україні.

Про це передає місцеве видання "Фонтанка".

Повідомляється, що двоє мітингувальників вийшли з плакатами "Зупинити війну в Україні". Ще близько 20 активістів почали роздавати перехожим повітряні кульки жовтого і блакитного кольорів.

Видання зазначає, що пікетувальників було троє, проте одного з них затримала поліція до того, як він встиг розгорнути плакат.

Двоє залишилися перебувати один від одного на відстані більше 50 метрів, встановлених законом для одиночних пікетів.

При цьому, одночасно свою акцію на тому ж місці проводили кілька представників організації, що прославляють так звану "Новоросію", "русскую весну" і СРСР.

Нагадаємо, понад півсотні країн світу долучилися до міжнародної акції протесту "Стоп Путін – Стоп війна!".

Теги: Війна на Донбасі Україна Новини Росії Володимир Путін
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