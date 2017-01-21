В Росії знайшли ідеальне місце для гей-парадів: на арктичному колі

В Росії секс-меншинам живеться не менш важко, аніж опозиціонерам. От тільки представники ЛГБТ, здається, знайшли вихід.

Салехард – унікальне місце одразу за кількома пунктами. По-перше, це єдине місто, яке розташоване на полярному колі. Взимку тут середня температура – -30°C.

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А по-друге: саме Салехард мав стати полярною гей-столицею світу. Таку думку висловив лідер ЛГБТ руху в Росії Ніколай Аліксєєв, який запропонував провести тут кілька тематичних парадів під назвою Polar Gay Pride, наприклад.

Тому цілком можливо, що з часом Салехард стане меккою для сексменшин з усього світу