В Росії знайшли ідеальне місце для гей-парадів: на арктичному колі
Вєсті Кремля. Фокус 16:11, сьогодні 27 Читать новость на русском
В Росії секс-меншинам живеться не менш важко, аніж опозиціонерам. От тільки представники ЛГБТ, здається, знайшли вихід.
Салехард – унікальне місце одразу за кількома пунктами. По-перше, це єдине місто, яке розташоване на полярному колі. Взимку тут середня температура – -30°C.
Читайте також: Жінку-бодібілдера в Ірані заарештували за "неісламські" селфі
А по-друге: саме Салехард мав стати полярною гей-столицею світу. Таку думку висловив лідер ЛГБТ руху в Росії Ніколай Аліксєєв, який запропонував провести тут кілька тематичних парадів під назвою Polar Gay Pride, наприклад.
Тому цілком можливо, що з часом Салехард стане меккою для сексменшин з усього світу
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі