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В Росії знайшли ідеальне місце для гей-парадів: на арктичному колі

Вєсті Кремля. Фокус 16:11, сьогодні 27 Читать новость на русском
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В Росії секс-меншинам живеться не менш важко, аніж опозиціонерам. От тільки представники ЛГБТ, здається, знайшли вихід.

Салехард – унікальне місце одразу за кількома пунктами. По-перше, це єдине місто, яке розташоване на полярному колі. Взимку тут середня температура – -30°C.

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А по-друге: саме Салехард мав стати полярною гей-столицею світу. Таку думку висловив лідер ЛГБТ руху в Росії Ніколай Аліксєєв, який запропонував провести тут кілька тематичних парадів під назвою Polar Gay Pride, наприклад.

Тому цілком можливо, що з часом Салехард стане меккою для сексменшин з усього світу

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Теги: Вєсті Кремля. Фокус Курйози ЛГБТ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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