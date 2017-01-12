В російському МЗС вже прокоментували заборону "Дождя" в Україні

Речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на новину про те, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила в Україні російський телеканал "Дождь".

За її словами, якщо інформація відповідає дійсності, то Росія буде скаржитись в ОБСЄ.

"Сподіваюся, що до такої цензури київська влада ще не докотилися", – обурилася Захарова.

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" . Канал звинувачують втому, що він не визнав суверенітет і територіальну цілісність України.