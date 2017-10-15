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ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

В Росію вже ніхто не хоче, – блогер про тотальну депресію та безробіття населення Донбасу

23:26, 15 жовтня 2367 Читать новость на русском
Донбас
Донбас / Фото: Денис Казанський

Багато хто пише, що хоче назад, щоб Україна повернулася, всі постійно запитують, коли це закінчиться.

Про це написав блогер Семен Кабакаєв у своєму Facebook. За його словами, люди на Донбасі перебувають у жахливому морально-психологічному стані.

Останнім часом, пише він, стало нормальним явищем вимагати з робочих військові квитки: стати на облік стало обов'язком, хоче цього хтось, чи ні. Це викликано тотальним безробіттям.

Ті, хто встиг влаштуватися і почати заробляти будь-яким шляхом, відчувають себе нормально, але це 2-3% від загальної кількості населення.

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А в цілому, то варіантів особливо небагато, якщо бути точним, то 4: поїхати працювати в РФ, працювати на контрольовану територію України, взяти в руки зброю і йти воювати, залишитися на місці підробляючи. Люди вибирають останній.


Теги: Новини політики Новини України АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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