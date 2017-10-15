В Росію вже ніхто не хоче, – блогер про тотальну депресію та безробіття населення Донбасу

Багато хто пише, що хоче назад, щоб Україна повернулася, всі постійно запитують, коли це закінчиться.

Про це написав блогер Семен Кабакаєв у своєму Facebook. За його словами, люди на Донбасі перебувають у жахливому морально-психологічному стані.

Останнім часом, пише він, стало нормальним явищем вимагати з робочих військові квитки: стати на облік стало обов'язком, хоче цього хтось, чи ні. Це викликано тотальним безробіттям.

Ті, хто встиг влаштуватися і почати заробляти будь-яким шляхом, відчувають себе нормально, але це 2-3% від загальної кількості населення.

Читайте також: Результат "русской весни" – заміна Ахметова на Курченко, – відомий блогер про економіку Донбасу

А в цілому, то варіантів особливо небагато, якщо бути точним, то 4: поїхати працювати в РФ, працювати на контрольовану територію України, взяти в руки зброю і йти воювати, залишитися на місці підробляючи. Люди вибирають останній.



