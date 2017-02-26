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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

В Румунії святкують перемогу над "узаконенням корупції"

20:20, сьогодні 364 Читать новость на русском
Румунія
Румунія / espreso

Учасники багатотисячних акцій протесту, які проходять по усій Румунії, проводять в неділю мітинги по всій країні на честь анулювання скандальних урядових постанов про пом'якшення кримінального законодавства.

Основний захід проходить у Бухаресті, де учасники протестів розгорнули перед будівлею уряду "живий прапор Євросоюзу", повідомляє власний кореспондент агентства, пише "Укрінформ".

Ми отримали першу перемогу! Ми пробили незламну стіну: парламент анулював постанови уряду про пом'якшення кримінального законодавства. Запрошуємо усіх відсвяткувати нашу спільну перемогу створенням "живого прапора ЄС", тому що Євросоюз був нашим союзником у боротьбі проти узаконення корупції,
– заявили організатори протестів з соціальної групи "Корупція вбиває".

Окрім Бухаресту, мітинги проходять в Клужі, Констанці, Васлуї, Тімішоарі та інших великих містах країни.

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Антиурядові акції протесту почалися в Румунії після прийняття постанов про пом'якшення кримінального законодавства. Згідно з анулюваними вже документами, планувалося застосувати амністію до багатьох ув'язнених, включаючи тих, хто свого часу був засуджений до ув'язнення за корупційні угоди.

Окрім цього, до кримінального законодавства планувалося ввести поправки, відповідно до яких, якщо завданий чиновником збиток не перевищував 50 тисяч євро, він не міг бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

На думку маніфестантів, цими документами в Румунії фактично хотіли узаконити корупцію.

Теги: протести Румунія Євросоюз Корупція
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