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В "рупора Кремля" забрали ліцензію на мовлення

16:29, сьогодні 630 Читать новость на русском

Національна рада з питань телебачення й радіомовлення не продовжила ліцензію "Радио Вести" на мовлення у Харкові.

Яких тільки юридичних кульбітів не вигадують менеджери "Радио Вести" задля продовження ліцензії. Компанія має чотири попередження від Нацради, зокрема за неоприлюднення кінцевих власників. А стежка веде до "гаманця" сім'ї Януковича Олександра Клименка.

Щоразу як Нацрада розпочинає засідання, стається дежавю – з'являється рішення суду, яке обмежує дії державного органу. Минулого разу киянка скаржилась на "Вести" у львівський суд.

Представник Феміди в день подачі скарги розглянув її та задовольнив, а заодно заборонив позбавляти "Вести" ліцензії. Цього разу фарс з судом намагалися протягнути знову.

Нами намагаються маніпулювати. Фізична особа в Харкові подала в суд до Національної ради. Яким чином вони притягнуті до цього процесу. І чомусь з камерою "Вєстєй" приходить особа і приносить ніби-то ухвалу,
– розповів заступник голови Нацради з питань теле- й радіомовлення Уляна Фещук.

Цього разу позивач у Харкові вимагав анулювати ліцензію радіо. І суд позов задовольнив, водночас заборонивши це робити Нацраді. Юристи "Радио Вести" запевняють, що нічого не знають. Хоча ухвала харківського суду ідентична тій, що приймала львівська Феміда

Це не наш представник приходив сьогодні до вас з ухвалою, ми так само не були на даному процесі,
– пояснив юрист "Радио Вести" Марина Бакуменко.

Члени Нацради не отримали офіційного підтвердження судової ухвали. Тож проголосували одностайно та вирішили не продовжувати ліцензію на мовлення "Радио Вести" в Харкові. На право використання цієї частоти буде оголошено конкурс. Щодо роботи радіостанції у Києві, то остаточне рішення мають ухвалити незабаром.

Читайте також: Рупор російської пропаганди вигадав шокуючу схему, аби його не позбавили ліцензії

Теги: Україна Харків ЗМІ Скандал
Джерело: 24 Канал
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