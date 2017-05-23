В Samsung представили OLED-дисплей, який можна згинати і розтягувати

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Такий новий тип екранів показали на виставці Society for Information Display 2017, яка проходила в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє Engadget.
Як розповіли інженери компанії, нова OLED-панель здатна гнутися, згортатися або скочуватися в рулон. Його можна вдавлювати приблизно на 12 мм і при цьому він буде приймати свою первісну форму.
Нинішні гнучкі OLED-дисплеї здатні згинатися лише в одну сторону, нові OLED-панелі зможуть скручуватися, згинатися, гнутися в обидві сторони, – розповіли представники компанії.
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Ще однією новинкою від Samsung став 1,96-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 4K і щільністю 2 250 пікселів на дюйм. Такі екрани можна буде використовувати в пристроях віртуальної реальності.