В Samsung представили OLED-дисплей, який можна згинати і розтягувати

Такий новий тип екранів показали на виставці Society for Information Display 2017, яка проходила в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Engadget.

Як розповіли інженери компанії, нова OLED-панель здатна гнутися, згортатися або скочуватися в рулон. Його можна вдавлювати приблизно на 12 мм і при цьому він буде приймати свою первісну форму.

Нинішні гнучкі OLED-дисплеї здатні згинатися лише в одну сторону, нові OLED-панелі зможуть скручуватися, згинатися, гнутися в обидві сторони, – розповіли представники компанії.

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Ще однією новинкою від Samsung став 1,96-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 4K і щільністю 2 250 пікселів на дюйм. Такі екрани можна буде використовувати в пристроях віртуальної реальності.