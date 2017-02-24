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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

В СБУ готові відкрити кримінальне провадження проти Савченко

18:12, сьогодні 771 Читать новость на русском
СБУ проведуть розмову з Надією Савченко
СБУ проведуть розмову з Надією Савченко / Getty images

Служба безпеки України перевірить інформацію про підбурювання Надією Савченко військових до перевороту. Якщо ця інформація підтвердиться, то Служба готова зареєструвати кримінальне провадження.

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі одного з телеканалів.

"Наша військова контррозвідка поспілкується з тими, хто були свідками таких закликів з боку Савченко. Якщо інформація підтвердиться, і буде достатньо підстав, ми зареєструємо кримінальне провадження, яке буде стосуватися цих вчинків Савченко. Ми будемо говорити з самою Надією і з ініціатором цього звернення", – сказав Ткачук.

Він також додав, в разі якщо військові були свідками таких закликів з боку Савченко чи будь-кого іншого, потрібно звертатися до керівників своїх частин.

Нагадаємо, 24 лютого, під час засідання Верховної Ради народний депутат з фракції БПП Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції, прийти до Києва і вчинити державний переворот.

При цьому перс-службі Савченко цю інформацію спростовують.

Теги: Україна СБУ Надія Савченко
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