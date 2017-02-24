В СБУ готові відкрити кримінальне провадження проти Савченко

Служба безпеки України перевірить інформацію про підбурювання Надією Савченко військових до перевороту. Якщо ця інформація підтвердиться, то Служба готова зареєструвати кримінальне провадження.

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі одного з телеканалів.

"Наша військова контррозвідка поспілкується з тими, хто були свідками таких закликів з боку Савченко. Якщо інформація підтвердиться, і буде достатньо підстав, ми зареєструємо кримінальне провадження, яке буде стосуватися цих вчинків Савченко. Ми будемо говорити з самою Надією і з ініціатором цього звернення", – сказав Ткачук.

Він також додав, в разі якщо військові були свідками таких закликів з боку Савченко чи будь-кого іншого, потрібно звертатися до керівників своїх частин.