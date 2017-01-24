В СБУ назвали формулу, за якою готові обміняти полонених

Україна готова на обмін українських заручників за формулою 57 на 228 осіб.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандит.

Останнім часом, особливо в останні місяці, навколо теми звільнення заручників стало дуже багато піару, і нам це стало заважати. Ми підтверджуємо можливість безпрецедентного обміну за формулою 57 на 228 осіб. І останнім часом ми бачимо, що проводиться інформаційна операція з боку сусідньої держави і відтягується процес,

– сказав Тандит.

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