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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В СБУ назвали формулу, за якою готові обміняти полонених

13:58, сьогодні 351 Читать новость на русском
Обмін полоненими на Донбасі
Обмін полоненими на Донбасі / Getty Images

Україна готова на обмін українських заручників за формулою 57 на 228 осіб.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандит.

Останнім часом, особливо в останні місяці, навколо теми звільнення заручників стало дуже багато піару, і нам це стало заважати. Ми підтверджуємо можливість безпрецедентного обміну за формулою 57 на 228 осіб. І останнім часом ми бачимо, що проводиться інформаційна операція з боку сусідньої держави і відтягується процес,
– сказав Тандит.

Читайте також: У списки на обмін російська сторона цинічно внесла 5 екс-"беркутівців", – Шкіряк

Теги: Україна Війна на Донбасі заручники СБУ Обмін полоненими
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