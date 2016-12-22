В СБУ повідомили про затримання зрадника в лавах Збройних сил України

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що спецслужба затримала завербованого російським ГРУ українського офіцера.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

Поки ми розмовляємо, мені доповіли про викриття зрадника – начальника одного з відділів озброєння Збройних Сил України. Наша військова контррозвідка встановила, що капітан 1 рангу був завербований ГРУ Генштабу Збройних сил РФ у 2015 році. Він встиг передати російським кураторам майже шістдесят документів. Спецслужби РФ заплатили йому значну суму в доларах та обіцяли "райскую жизнь" в Криму після виходу у відставку. Однак, йому не поталанило,

– розповів Василь Грицак.

Деталі цієї справи він пообіцяв оприлюднити найближчим часом.

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