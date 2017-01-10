В СБУ повідомили, в яких умовах утримується Єфремов в ізоляторі тимчасового тримання

В Службі безпеки України переконують, що підозрюваного в сепаратизмі колишнього керівника фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова тримають прийнятних умовах.

За повідомленням СБУ, Єфремов перебуває в "стандартній двомісній камері площею 13,5 квадратних метрів, яка обладнана всім необхідним. Вікно з кватиркою вільно відкривається за бажанням затриманого".

Відтак у відомстві відкидають запити адвокатів підозрюваного про "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова.

Для припинення спекуляцій Служба безпеки України, за зверненням адвокатів, готова надати можливість для ознайомлення з умовами утримання пана Єфремова Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській,

– йдеться в повідомленні СБУ.

Окрім того, в Службі безпеки заявили, що за весь час перебування під вартою Єфремов та його адвокати не подали жодної скарги, у тому числі на умови утримання.

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Нагадаємо, Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Олександра Єфремова. Екс-регіонала підозрюють по п’яти пунктах. Зокрема, його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації та у посібництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області. Обвинувальний акт проти Єфремова вже передали до суду.